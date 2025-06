Colpo di scena Napoli, rinuncia a un obiettivo di mercato? I motivi

Il club partenopeo abbandona un obiettivo di mercato molto seguito negli scorsi giorni e per il quale si è fatto qualche tentativo importante, ma invano.

Non è tutto oro ciò che luccica. Sebbene il Napoli abbia una forza economica interessante e il blasone internazionale di essere titolati Campioni d’Italia, gli azzurri non sono l’eccezione alla regola: nel calciomercato non tutte le trattative vanno a buon termine. Ed ecco che, dunque, Manna e lo staff hanno abbandonato un obiettivo concreto, decidendo di virare su altri nomi nel ruolo.

Ndoye, la pista sfuma: il prezzo e la concorrenza spaventano il Napoli

Il Napoli ha provato in tutti i modi a convincere il Bologna a cedere l’esterno svizzero ma, dopo un lungo tira e molla, gli azzurri abbandonano la pista che conduce a Dan Ndoye, come sottolineato dall’edizione locale de La Repubblica. La valutazione di 45 milioni di euro risulta un enorme intoppo, con il club di De Laurentiis che avrebbe voluto spendere una cifra decisamente inferiore per acquistarlo.

Inoltre, c’è un altro fattore da tenere in considerazione. Non c’è solo il Napoli su Ndoye: la concorrenza dall’estero non giova ad ammorbidire i felsinei, anzi. Da questo aspetto potrebbe generarsi una vera e propria asta al rialzo e il club campano non pare assolutamente disposto a cedere a questi giochi di mercato.

Via alle alternative: fatta per Lang, altri nomi sul taccuino

Vista la rinuncia al colpo Ndoye, il Napoli virerà su altri nomi per rinforzare le corsie offensive. In attesa delle cessioni ufficiali di Zerbin e Ngonge, gli azzurri possono contare su Neres e Politano come conferme per la prossima stagione e sull’imminente acquisto di Noa Lang, per il quale vanno risolte solo le pratiche burocratiche.

Ma non è finita qui: il Napoli vuole acquistare un altro esterno e nella lista dei desideri figurano almeno altri 3 nomi di livello. Due di questi conoscono già la Serie A, vale a dire Federico Chiesa e Ademola Lookman; il terzo nome è quello di Antonio Nusa, esterno giovane e con ampi margini di crescita, di proprietà del Lipsia. Il casting resta aperto e occhio a nuovi nomi possibili nelle prossime ore.