Altra cessione in attacco: lascia Napoli, contatti con la neopromossa in Serie A

Il calciomercato della squadra partenopea non si ferma, non solo operazioni in entratata ma anche in uscita per ottimizzare la rosa degli investimenti.

Il Napoli valuta la cessione di un giovane calciatore per sfoltire la rosa. Dopo la partenza di Natan e Rafa Marin, i partenopei si preparano a salutare una nuova giovane promessa dell’attacco azzurro.

Si tratta di Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 del Napoli al centro dell’attenzione di diversi club italiani. Dopo una stagione positiva in prestito al Frosinone, dove ha collezionato 5 gol e 4 assist in 37 presenze, Ambrosino ha attirato l’interesse di squadre come il Cagliari e la Cremonese. A riportarlo è il giornalista esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio.

Il Cagliari sembrava inizialmente la destinazione più probabile per Ambrosino, con il giocatore che aveva già dato il suo ok al trasferimento. Tuttavia, le trattative con il Napoli erano ancora in fase di definizione, in particolare per quanto riguarda la formula del prestito e le condizioni economiche.

Recentemente, anche la Cremonese ha mostrato interesse per Ambrosino, aggiungendo un’ulteriore opzione per il giovane attaccante che valuterà la squadra migliore per il suo futuro. In contemporanea il Napoli valuta attentamente le offerte ricevute. Il club partenopeo è impegnato in una fase di rinnovamento e sta cercando di ottimizzare la propria rosa per la prossima stagione.