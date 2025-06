Bye Bye Napoli, lo vogliono in sei: decisa anche la destinazione

Per il Napoli, oltre al fronte acquisti, a breve ci sarà un addio in sede di calciomercato.

Il Napoli, dopo essersi laureato campione d’Italia, è anche il club più attivo in sede di calciomercato. Dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, infatti, il club partenopeo è pronto a chiudere anche un altro colpo: Noa Lang del PSV.

L’attaccante esterno olandese, dunque, verrà preso dal Napoli per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, ovvero 25 più altri 5 di bonus. Tuttavia, oltre al fronte acquisti, in casa azzurra bisogna segnalare delle grosse novità per quanto riguarda una possibile cessione.

Calciomercato, un giocatore del Napoli è seguito da sei squadre: la scelta del club

Come raccolto da Nicolò Schira, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, Antonio Vergara è seguito dalla bellezza di sei squadre. Tra queste bisogna inserire due di Serie A, mentre le altre quattro sono: Pescara, Empoli, Bari e Spezia.

Il Napoli, però, ha deciso di cedere Antonio Vergara solamente in prestito ad un team che disputi il massimo campionato italiano. Per il giovane centrocampista (classe 2003), dopo l’ottima stagione trascorsa nella Reggiana, è dunque tempo di giocare in Serie A.