Beukema al Napoli, interviene l’entourage: le conseguenze nella trattativa

Gli azzurri sono molto determinati a puntare sul difensore del Bologna per rinforzare la retroguardia, ma c’è difficoltà a trovare un punto d’incontro: gli agenti del giocatore fanno da mediatori.

Sam Beukema è un nome molto gradito in casa Napoli per varie ragioni: esperienza nel campionato, maturità perfetta, freddezza e fisico roccioso che si combinano a buone qualità in fase di impostazione. Tuttavia, i felsinei sono piuttosto restii nel far partire un pilastro della propria rosa e hanno sparato alto in termini di richiesta.

Napoli-Bologna, accordo difficile: mediazione dall’entourage

Come ripreso dal Corriere dello Sport, il giocatore ex AZ Alkmaar gradirebbe un ulteriore step in avanti nella sua carriera, rappresentato dal Napoli, e sarebbe decisamente lieto di sposare la causa dei Campioni d’Italia. Tuttavia, non si vuole arrivare a una dura rottura con il Bologna, club per il quale l’olandese mostra grande gratitudine. Per questo motivo, l’entourage del giocatore, rappresentato dalla Global Football Management di proprietà di Beukema senior, vorrebbe mediare per convincere le parti a venirsi incontro a vicenda.

Da un lato, gli emiliani chiedono 35 milioni di euro per cedere Beukema, mentre il Napoli non andrà oltre la proposta da 25 milioni di euro più il cartellino di Alessandro Zanoli. Il terzino destro italiano è reduce da due esperienze molto importanti dalle due sponde di Genova e ha vissuto un percorso di maturazione netto, con mister Vincenzo Italiano che lo apprezza molto.

Viste le difficoltà nella chiusura della trattativa, il Napoli aveva provato anche a sondare altri nomi come Solet o Scalvini, ma le richieste sono considerate decisamente sproporzionate e, al contempo, i profili non convincono quanto lo stesso Beukema. Il giocatore vuole fortemente Napoli e trattenerlo rappresenterebbe uno sgarbo: il Bologna è ben conscio di ciò e sta lavorando sottotraccia anche per trovare un sostituto, su tutti Tarraga, difensore spagnolo.