Napoli, dopo Natan un altro difensore è pronto a salutare: futuro in Liga

Il Napoli sta per finalizzare un’altra cessione in difesa, dopo quella di Natan al Betis Siviglia: accordo ad un passo tra le parti

Dopo aver vinto lo scudetto nel testa a testa con l’Inter fino all’ultima giornata di Serie A, il Napoli continua a far sognare in grande i propri tifosi. L’arrivo di Kevin De Bruyne è solo il preludio a quella che si prospetta essere una campagna acquisti da sogno per gli azzurri Campioni d’Italia.

Aurelio De Laurentiis ed il d.s. Giovanni Manna vogliono rinforzare la squadra allenata da mister Antonio Conte in maniera importante. Questo perché, il prossimo anno, il Napoli dovrà essere protagonista sia in Italia che in Europa. Dunque, servirà rimaneggiare la rosa sia lato entrate che uscite. Per quanto riguarda il capitolo cessioni, nelle ultime ore si sta concretizzando un altro addio in difesa, dopo quello di Natan al Betis: il calciatore giocherà in Spagna.

Mercato Napoli, Rafa Marin ai saluti: accordo ad un passo con il Villareal

“Ho un contratto con il Napoli, ma quel che deve accadere… accadrà”. Così, qualche giorno fa, si esprimeva in merito al proprio futuro Rafa Marin, direttamente dal ritiro della Nazionale U21 spagnola. Dichiarazioni che sapevano di un addio imminente, che a quanto pare si concretizzerà a breve.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, il difensore è pronto a chiudere il suo breve capitolo all’ombra del Vesuvio. Il centrale spagnolo, reduce da una stagione vissuta per lo più in panchina, è finito nel mirino del Villarreal. La trattativa tra le parti, in fase avanzata grazie al lavoro in prima persona d.s. azzurro Giovanni Manna, dovrebbe prevedere un prestito oneroso ad un milione di euro ed un diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Dopo Natan, dunque, un altro calciatore è pronto a salutare Napoli per volare in Spagna.