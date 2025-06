Sorpresa Napoli, contatti per un altro svincolato: arriva dalla Serie B

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare una sorpresa molto importante.

Dopo la vittoria del secondo scudetto in appena due anni, di fatto, il Napoli ha adesso un altro obiettivo: andare più avanti possibile in Champions League. Proprio per questo motivo, di fatto, il club partenopeo è sicuramente quello più attivo in sede di calciomercato.

Il Napoli ha infatti già chiuso ben due colpi, ovvero quelli di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne. Tuttavia, proprio in questi minuti bisogna segnalare ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Napoli, contatti per un attaccante del Brescia: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Napoli ha avuto in giornata dei contatti con Gennaro Borrelli, il quale si svincolerà dal Brescia. Questa, di fatto, per il club partenopeo potrebbe rappresentare un’ottima occasione di calciomercato.

Gennaro Borrelli, nato a Campobasso nel 2000, ha militato nel Brescia nelle ultime due stagioni, dove ha segnato 16 gol in 64 partite. Nelle prossime ore, dunque, vedremo se il Napoli chiuderà o meno per l’attaccante italiano. Nel frattempo, il club partenopeo è sempre più vicino al suo terzo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato: Noa Lang dal PSV.