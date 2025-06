“Pronto il rinnovo”, il Napoli si prepara a blindare un azzurro: la mossa del club è chiara

Il Napoli continua ad essere padrone del mercato. Al tempo stesso, però, il club azzurro è pronto a blindare anche alcuni pilastri.

Sono giorni molto intensi in casa Napoli. Il club azzurro, dopo aver messo a segno diversi acquisti, è ora pronto a blindare un noto calciatore. Nelle ultime settimane, si è parlato molto del suo futuro ma nei giorni scorsi è stata raggiunta la decisione definitiva: continuerà a vestire la maglia azzurra. Non a caso, Antonio Conte potrà contare ancora su un suo pilastro.

Anguissa pronto al rinnovo con il Napoli: le ultimissime

Il Napoli è pronto a blindare Frank Zambo Anguissa. Quest’ultimo, è senza dubbio una pedina chiave nello scacchiere di Antonio Conte, il quale ha sperato a lungo nella permanenza del camerunese.

Ad oggi, la situazione è molto più chiara rispetto a qualche settimana fa. Infatti, una volta terminata la stagione si è parlato a lungo dell’addio (quasi scontato) del centrocampista. La situazione, però, si è ribaltata nettamente e la vicenda ha sorpreso tutti.

Come riportato da “Il Mattino” nonostante l’interesse di alcuni club turchi e arabi, il calciatore non sarebbe molto attratto da tali destinazioni. A tal proposito, anche il Napoli avrebbe deciso di puntare ancora sul giocatore. Non a caso, è previsto un prolungamento contrattuale anche oltre il 2027 con lo stipendio che passerà dai 2 milioni attuali a 3 milioni più bonus a stagione.