Non solo Lang, è caccia ad un nuovo esterno in casa Napoli: la “coppia” fa sognare Conte e i tifosi

Il Napoli è pronto ad ingaggiare Noa Lang, ma si prepara già ad un nuovo colpo. Di seguito le ultimissime sulle scelte della società.

Il Napoli è tra i club più attivi sul mercato in entrata. Dopo De Bruyne e Marianucci, la dirigenza è ad un passo dall’ingaggiare Noa Lang dal PSV. L’accordo tra i club è ormai raggiunto, motivo per il quale si è vicinissimi alla fumata bianca. Al tempo stesso, però, il DS Manna non ha alcuna intenzione di fermarsi. Infatti, la società vuole ingaggiare un altro esterno per “esaudire” le richieste iniziali di Antonio Conte.

Lang non esclude Ndoye: lo sconto del Bologna può essere decisivo

Noa Lang rinforzerà il reparto offensivo del Napoli. L’esterno olandese vanta ottime caratteristiche, viste le sue immense qualità nell’uno contro uno e non solo. Si tratta, quindi, di un giocare in grado di creare pericolosità in fase offensiva. In realtà, però, ormai ex PSV potrebbe non essere l’unico rinforzo sulle fasce.

Da settimane, ormai, si parla dell’interessamento del Napoli nei confronti di Dan Ndoye. Quest’ultimo, di proprietà del Bologna è ormai pronto al salto di qualità ma tanto dipenderà dalla società emiliana. Il club rossoblù, infatti, ha presentato richieste altissime che si avvicinano ai 45 milioni di euro. Al momento, la distanza con il Napoli è ampia, con la società partenopea pronta a spingersi fino a 35 milioni.

Come raccontato da “La Gazzetta dello Sport” lo scenario potrebbe però presto cambiare. Infatti, ad essere decisivo per la trattativa sarà il possibile sconto del Bologna. Le richieste potrebbe raggiungere i 40 milioni di euro, e in quel caso la passa passerà al Napoli. Una cosa è certa: l’arrivo di Lang non chiude le porte ad un altro colpo da novanta sulle fasce.