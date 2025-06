Napoli, vicino il colpo dalla Serie B: novità di mercato importante

Il Napoli è attivo sul mercato e guarda anche in prospettiva: pronto l’acquisto di un giovane talento italiano

Il Napoli è forse uno dei club più attivi sul panorama europeo per quanto riguarda il calciomercato. Dopo aver chiuso per il fuoriclasse Kevin De Bruyne ed il giovane Luca Marianucci, il club è pronto ad ufficializzare il terzo acquisto dell’estate: si tratta dell’olandese Noa Lang dal PSV.

Gli azzurri vogliono dominare la scena anche il prossimo anno, ed il d.s. Giovanni Manna continua a lavorare per migliorare la rosa a disposizione di mister Conte nel breve e in prospettiva. Al Napoli piace tanto un calciatore italiano che lo scorso anno si è messo in mostra in Serie B. Nelle ultime ore il classe 2000 è finito nei radar dei Campioni d’Italia poiché a breve si libererà a zero dal suo attuale club: la situazione.

Mercato Napoli, Gennaro Borrelli vicino agli azzurri: arriverà a parametro zero

Il Napoli è piombato su Gennaro Borrelli del Brescia. Gli azzurri hanno avviato i contatti con l’entourage dell’attaccante per prendere subito il classe 2000, che a breve sarà svincolato così come tutti gli altri calciatori delle Rondinelle.

A riferirlo è la redazione di Sky Sport, che inoltre ha ipotizzato un dettaglio importante in merito alla questione. Borrelli verrebbe aggregato al gruppo che partirà per i ritiri, per poi essere valutato da mister Antonio Conte e scegliere se puntarci anche in vista della stagione che verrà oppure girarlo in prestito.