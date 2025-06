Napoli, ritorno di fiamma per un giovane esterno: la richiesta è di 35 milioni!

Nel casting di esterni offensivi accostati al Napoli in questa sessione di mercato compaiono tanti nomi molto interessanti e, al tempo stesso, dotati di ampi margini di crescita. Gli azzurri sono stregati in particolare da un giocatore della lista.

Se l’accordo per l’acquisto di Noa Lang pare ormai raggiunto, è vero che il Napoli ha l’obiettivo di acquistare un ulteriore esterno per rinforzare le corsie offensive in questa finestra di calciomercato. Si studiano tanti nomi, ma c’è un giocatore in particolare sul quale la dirigenza azzurra resta molto vigile.

Il Napoli torna su Nusa: il Lipsia chiede 35 milioni

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, in casa Napoli ha ripreso piede la pista che conduce ad Antonio Nusa, esterno norvegese classe 2005 di proprietà del Lipsia. Il giocatore piace da tempo, ma negli ultimi giorni la pista si era raffreddata, con altri nomi messi in risalto quali Chiesa e Ndoye, oltre allo stesso Lang.

Per cedere il 20enne il club del gruppo RedBull chiede un esborso economico non indifferente: 35 milioni di euro, a conferma delle sue già ottime qualità combinate agli enormi margini di miglioramento, vista la lunga carriera davanti ai suoi occhi. Per età e per prezzo il giocatore risulterebbe un affare più lungimirante rispetto al giocatore di proprietà del Bologna (il quale, però, conosce già bene il campionato di Serie A), mentre risulterebbe più costoso ma meno rischioso rispetto al profilo del giocatore del Liverpool.

Nusa, tanti fattori dalla sua parte: i numeri e gli indizi social non mentono

Malgrado la giovanissima età, Antonio Nusa è un profilo già ampiamente affermato nel calcio europeo. In questa stagione ha realizzato 5 gol e 6 assist con la maglia dei tedeschi: numeri buoni, ma notevolmente migliorabili. Quel che più stupisce di lui è la grandissima velocità e il controllo della palla abbinato alla precedente caratteristica, che gli permettono di essere una saetta e un giocatore molto abile nel dribbling.

Inoltre, i tifosi sono già in estati per Nusa anche per quanto riguarda gli indizi trapelati dai suoi profili social. Infatti, sotto l’ultimo post di Noa Lang (vicinissimo al Napoli) è spuntato un commento proprio del norvegese, che ha “infiammato” con le emoji l’animo dei tifosi sotto un post con la descrizione “Live is life”, classica canzone del prepartita partenopeo. Ovviamente potrebbe trattarsi di una semplice casualità, vista anche l’amicizia tra i due sin dai tempi del Club Brugge, ma sognare non costa nulla.