Napoli, per l’attacco si guarda ad un classe 2005: la situazione

Il Napoli guarda al futuro e si sta muovendo sul mercato per assicurarsi un giovane talento italiano in prospettiva

Il Napoli sta dominando la scena del calciomercato in Italia. Dopo aver chiuso in via ufficiale i due colpi De Bruyne e Marianuci, il club non sembra intenzionato a fermarsi e a breve concluderà la pratica per l’acquisto di Noa Lang dagli olandesi del PSV. Intanto, il d.s. Giovanni Manna monitora parallelamente situazioni interessanti per migliorare la rosa in prospettiva.

C’è un interessantissimo calciatore italiano classe 2005 che lo scorso anno si è fatto notare in Serie C, che nelle ultime ore pare essere finito nei radar dei Campioni d’Italia. Gli azzurri studiano ora come imbastire la trattativa con il club detentore del cartellino: di seguito, i dettagli.

Calciomercato Napoli, idea Perlingieri per l’attacco: può arrivare dal Benevento e poi essere girato in prestito

Il Napoli ha un occhio puntato al futuro, e si sta muovendo sul mercato per un giovane talento di Serie C. Si tratta di Mario Perlingieri, attaccante di proprietà del Benevento.

Il classe 2005, autore di 7 gol in totale nella terza serie italiana, è considerato dal d.s. Manna un ottimo investimento per il futuro. L’idea della dirigenza azzurra è quella di acquisire il cartellino del bomber per poi girarlo in prestito, offrendogli così l’opportunità di maturare in un ambiente che ne favorisca lo sviluppo, in vista di un possibile ingresso futuro nella prima squadra del Napoli.