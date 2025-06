Napoli, l’azzurro può salutare: il club valuta la formula, vuole mantenerne il controllo

Il Napoli a breve potrebbe salutare uno dei suoi calciatori: il club, però, vuole mantenere il controllo sul ragazzo, si valuta dunque la formula corretta

Il mercato del Napoli non smette di arricchirsi di nuovi colpi di scena. Il club azzurro è attivissimo da diverse settimane, e a breve verrà ufficializzato il terzo acquisto della campagna estiva, Noa Lang dal PSV. Nei prossimi giorni, la dirigenza ed il d.s. Giovanni Manna dovranno iniziare a concentrarsi anche lato cessioni, per iniziare a snellire la rosa.

A tal proposto, c’è un calciatore azzurro che potrebbe presto salutare i Campioni d’Italia, pur rimanendo in Serie A. Il ragazzo in questione è molto interessante e di grande prospettiva. Per questo motivo, il club di Aurelio De Laurentiis non vorrebbe perderne il controllo diretto: si studia la formula giusta per lasciarlo partire.

Mercato Napoli, Ambrosino verso il Cagliari: De Laurentiis vuole il contro riscatto a suo favore

Il Napoli potrebbe presto salutare il giovane Giuseppe Ambrosino, ma senza perderne il controllo diretto. L’attaccante dell’Under-21 italiana lo scorso anno è stato protagonista in Serie B con la maglia del Frosinone, in prestito dagli azzurri, ed ora il Cagliari sembrerebbe volergli affidargli le chiavi dell’attacco per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’ambizione dei sardi è chiara: chiudere l’affare con la formula del prestito con diritto di riscatto. La trattativa, però, si preannuncia complessa, poiché il Napoli non intende privarsi in maniera superficiale di un giocatore così interessante in ottica futuro. Per questo, l’accordo potrebbe prevedere una clausola di contro-riscatto a favore dei Campioni d’Italia, che permetterebbe agli azzurri di riacquistare il giocatore più in avanti qualora il Cagliari decidesse di esercitare il diritto di riscatto.