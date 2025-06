“La trattativa può sbloccarsi”, ora il Napoli sogna il colpo in attacco: cosa sta succedendo

Il Napoli è pronto a piazzare un colpo in attacco. Il club azzurro ha individuato l’obiettivo per il reparto offensivo.

Sono giorni molto caldi in casa Napoli, con il club azzurro che resta sempre molto attivo sul mercato. Ad oggi, la dirigenza partenopea è la più attiva sul fronte legato agli acquisti, vista anche l’ampia disponibilità economica. Non a caso, Antonio Conte avrebbe presentato delle richieste importanti che son state assecondate dal presidente De Laurentiis. Quest’ultimo, infatti pronto all’ennesimo sforzo economico per chiudere un colpo in attacco.

Lucca al Napoli può sbloccarsi: è l’alternativa più concreta a Nunez

Il Napoli è da tempo sulle tracce di Lorenzo Lucca. Quest’ultimo è di proprietà dell’Udinese, ma ormai destinato al salto di qualità dopo l’ottima stagione. Il club azzurro, da giorni ormai, è a caccia di un nuovo attaccante con il primo profilo nel mirino che è rappresentato da Darwin Nunez. Le richieste del Liverpool per l’uruguaiano sono molto elevate, quindi si lavora anche ad una possibile alternativa.

Il profilo più cercato e concreto è quello di Lorenzo Lucca. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” l’affare tra Napoli e Udinese potrebbe sbloccarsi in qualsiasi momento. La trattativa dovrebbe chiudersi per una cifra non troppo elevata, tra i 30 e i 35 milioni di euro come richiesto dai friulani.

Inoltre, anche il discorso legato all’ingaggio “favorisce” il Napoli. Il club azzurro infatti non assorbirebbe un ingaggio elevatissimo, come invece accadrà qualora dovesse arrivare Darwin Nunez. Ad oggi, infatti, l’ingaggio di Lorenzo Lucca guarda da lontano anche il milione. Quindi, le basi per la l’operazione ci sono ma la palla passa al Napoli per la scelta finale.