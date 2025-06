Futuro Osimhen, cambia tutto? Il ribaltone è possibile: svelato tutto

Potrebbe cambiare tutto in merito al futuro di Victor Osimhen: non si esclude affatto un clamoroso colpo di scena.

Quello relativo al futuro di Victor Osimhen è un nodo complicato da sciogliere per il Napoli. Il club azzurro spera di cederlo quanto prima in modo da avere 75 milioni da poter reinvestire sul mercato, ma a bloccare tutto è stato lo stesso centravanti nigeriano. Infatti, un club disposto a pagare la clausola rescissoria al Napoli si era presentato (l’Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi), ma il rifiuto del giocatore ha impedito il buon esito della trattativa. Non è ancora detta però l’ultima parola.

Pedullà: “Osimhen può accettare ancora l’Al-Hilal”

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube, Osimhen potrebbe ancora cambiare idea e accettare la corte araba. Dietro al suo rifiuto c’era infatti anche la mancata volontà di giocare il Mondiale per Club con l’Al-Hilal, per questo potrebbe anche accettare una volta terminata l’esperienza della squadra di Inzaghi negli USA (impegnati negli ottavi della competizione martedì contro il Manchester City).

Queste le parole di Pedullà sulla vicenda sul suo canale Youtube:

“La vicenda Osimhen va seguita giorno per giorno. Se domani si sveglia e decide di prendere 50-60 milioni l’anno dall’Al-Hilal, fine delle trasmissioni e non ne parliamo più. Tutti quelli che sperano verrebbero bypassati dalla sua decisione. Sicuramente ci sarà un’ulteriore pressing, vediamo: lui aveva detto no perché non voleva fare il Mondiale per Club, magari adesso ci penserà più concretamente. Lui è indecifrabile perché spesso cambia idea”.

Le ultime sul futuro di Victor Osimhen

Ancora tutta da decifrare, quindi, la scelta di Osimhen sul suo futuro. Il nigeriano continua a sperare in qualche club di Premier League, ma al momento tutto tace sul fronte inglese. Il Galatasaray, squadra in cui ha passato l’ultima stagione in prestito, è invece fortemente interessato, ma non ha manifestato per il momento né l’intenzione di pagare la clausola al Napoli, né di accontentare tutte le richieste economiche del calciatore.

La soluzione araba è, insomma, sicuramente la più praticabile al momento. Il mancato sì del calciatore è però un dettaglio non da poco, che al momento rende difficile un pronostico in senso positivo. Occhio però a eventuali nuovi rilanci o, come già detto, anche ad un possibile ripensamento improvviso di un calciatore dalla personalità abbastanza imprevedibile.