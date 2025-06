“Conte ha deciso”, pronta una ricca offerta per il top player: non si torna più indietro

Mister Conte ha dato il via libera per un nome sondato da tempo dal Napoli sul mercato. Complice il benestare dell’allenatore, ora il club farà di tutto per acquistare l’obiettivo di mercato.

Il Napoli è una squadra modellata a immagine e somiglianza della filosofia calcistica del proprio tecnico: Antonio Conte. La dirigenza sta facendo il possibile per realizzare le idee del proprio tecnico, regalando lui nuovi colpi di mercato che possano permettere agli azzurri di mantenersi su ritmi elevatissimi in termini di competitività. Ora il tecnico salentino ha espresso il suo gradimento per un rinforzo importante, per il quale gli azzurri formuleranno un’offerta altrettanto importante in termini economici.

Conte approva Beukema: il Napoli mette 25 milioni sul piatto

Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, il Napoli ha deciso di fare all-in su Sam Beukema, difensore centrale olandese in forza al Bologna. L’affondo decisivo sta per arrivare in seguito al giudizio espresso da mister Antonio Conte: l’allenatore ha espresso la propria preferenza verso questo profilo rispetto alle alternative proposte dal club.

Vista la volontà del Comandante, dunque, la dirigenza azzurra si prepara a buttarsi sul difensore centrale ex AZ Alkmaar. La fonte segnala che presto si avanzerà un’offerta di 25 milioni di euro al club felsineo per l’acquisto della colonna difensiva.

Come filtrato nelle ultime settimane, pare piuttosto complicato che questa avance sarà accettata, vista la richiesta economica decisamente maggiore: tuttavia, il Napoli vuole formalizzare il tutto e aprire un vero e proprio fronte, cercando di convincere il giocatore in primis e sollecitare il club emiliano ad aprire alla sua cessione alle condizioni offerte dai partenopei.