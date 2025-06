Clamoroso Napoli, il nuovo bomber arriva dall’Inter? Super offerta da 30 milioni!

Tra i tanti nomi graditi dal Napoli per rinforzare il terminale offensivo è spuntato un giocatore dell’Inter, per il quale è stata formulata un’offerta importante.

Il Napoli sta sondando tanti nomi per rinforzare il ruolo di attaccante. Nelle scorse settimane si è parlato di tanti giocatori: da Jonathan David a Viktor Gyokeres, passando per Darwin Nunez. Tuttavia, ora balza all’occhio un nuovo nome, ben conosciuto dal panorama calcistico italiano per le sue qualità e i suoi numeri importanti.

Il Napoli punta Francesco Pio Esposito: l’Inter rifiuta 30 milioni

Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà a “SportItalia”, il Napoli ha fatto un tentativo per acquistare Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 di proprietà dell’Inter. Il club partenopeo ha offerto ben 30 milioni di euro alla Beneamata per aprire alla cessione del baby talento del calcio del Belpaese, proposta respinta seccamente dal club nerazzurro.

La volontà del club allenato da Chivu è ben definita: Pio Esposito rimarrà all’Inter nella prossima stagione e completerà il pacchetto offensivo con Lautaro, Thuram e un quarto attaccante in arrivo dal mercato. D’altronde, il club ha già salutato Correa e ha inserito Taremi nella lista dei partenti e non è disposto a cedere il suo diamante neanche in prestito, stando alle condizioni attuali.

Per il Napoli il colpo Esposito avrebbe rappresentato una grande opportunità, oltre che un segno di attaccamento alla terra di origine: il giocatore, nativo di Castellammare di Stabia, sarebbe tornato “a casa” dopo una stagione superlativa in prestito allo Spezia, dove ha sfiorato la promozione in Serie A da assoluto protagonista, mettendo a segno 19 gol e 3 assist in cadetteria.