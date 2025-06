Boom Napoli, accordo raggiunto: si attende solo l’annuncio ufficiale

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare un accordo raggiunto davvero molto importante in sede di calciomercato.

Il Napoli è sempre più il protagonista di questo calciomercato. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, infatti, vogliono allestire per Antonio Conte una squadra che sia in grado di affrontare le quattro competizioni della prossima stagione: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Proprio per questo motivo, dopo gli arrivi di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, il Napoli è infatti al lavoro per compiere altri colpi. Proprio su uno di questi, di fatto, bisogna segnalare un accordo raggiunto in queste ultime ore.

Napoli, intesa trovata con il club: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Napoli ha raggiunto un’intesa definitiva con il PSV per Noa Lang. I due club, di fatto, hanno trovato un accordo sulla base di 25 milioni di euro più altri 5 di bonus.

Per chiudere definitivamente, però, bisognerà aspettare la settimana prossima. Il Napoli, dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, ha dunque chiuso il terzo colpo. Noa Lang , dunque, sarà un giocatore della squadra guidata da Antonio Conte.