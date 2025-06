Addio Napoli, che colpo di scena: il ritorno inaspettato

Cessione in vista in casa Napoli: il giocatore potrebbe cambiare aria e tornare nella squadra che lo lanciò.

Il mercato del Napoli è sempre più scoppiettante. Il club partenopeo è attivissimo sul mercato ed è molto vicino a chiudere diverse trattative di spessore. Trovata l’intesa con Noa Lang e Sam Beukema: nei prossimi giorni la dirigenza troverà l’accordo economico anche con i rispettivi club.

Nelle ultime ore, però, è arrivato un vero colpo di scena. Sebbene la trattativa sembrava ormai indirizzata, un giocatore azzurro potrebbe cambiare improvvisamente destinazione.

La sessione di calciomercato potrebbe regalare un nuovo ritorno al passato: secondo l’esperto di mercato Di Marzio il Genoa insiste per strappare Simeone dalla forte concorrenza.

In diretta dagli studi di Sky, il giornalista Gianluca Di Marzio ha rivelato un’inaspettata notizia di calciomercato. L’attaccante del Napoli Giovanni Simeone è finito nel mirino del Genoa. Nonostante fosse molto vicino al Siviglia e al Pisa, la situazione sembra essere cambiata improvvisamente:

“Il Genoa cerca un attaccante e piace molto Giovanni Simeone. Per il classe ’95 si tratterebbe di un ritorno in rossoblù: fu proprio il Genoa a portarlo in Italia nella stagione 2016/2017. Da battere la concorrenza del Pisa, che continua a spingere insistentemente per l’attaccante argentino”