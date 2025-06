Calciomercato Napoli, ne vanno via in cinque: è già tutto deciso

Nel Napoli di Antonio Conte, oltre ai nuovi arrivi, ci saranno anche molti addii.

Dopo aver vinto lo scudetto, di fatto, il Napoli ha tutta l’intenzione di rafforzarsi in maniera importante. Basti pensare solamente ai colpi già chiusi, ovvero quelli di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne.

Ma oltre a questi due giocatori, ovviamente, Il Napoli sta cercando di piazzare altri colpi: da Lang e Juanlu Sanchez, passando per Ndoye e Beukema, a Darwin Nunez. Tuttavia, il club partenopeo si sta preparando a salutare la bellezza di cinque calciatori.

Nicolò Schira ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’:

“ Scuffet lascerà il Napoli per tornare al Cagliari e poi sarà preso dalla Sampdoria. Rafa Marin ? Posso dire che anche lui è ormai ad un passo dal salutare tutti. Il difensore, infatti, andrà al Villarreal con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro”.

Il giornalista di Tuttosport ha poi concluso il suo intervento sulle cessioni del Napoli:

“Folorunsho? Anche lui, visto il rapporto deficitario con Antonio Conte, andrà via. Anche i giovani Ambrosino e Vergara saranno ceduti in prestito ad alcune squadre in Serie A. Su Ambrosino, infatti, c’è forte il Cagliari”.