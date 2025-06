Napoli, non solo Lang: altro indizio social che fa sognare

Dopo il criptico post pubblicato dall’attaccante del PSV arriva un ulteriore indizio che scatena i tifosi partenopei.

Prosegue il calciomercato del Napoli. La dirigenza azzurra è al lavoro per chiudere il prima possibile alcune trattative e rinforzare la rosa di Antonio Conte. Si attendono novità per l’acquisto di Noa Lang: l’esterno del PSV ha trovato l’accordo con i partenopei, ma il club olandese non ha ancora accettato l’offerta dei campioni d’Italia.

Pochi minuti fa l’attaccante ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post dalla descrizione decisamente interessante: la citazione alla storica canzone legata al Napoli e a Maradona non è affatto passata inosservata. Dalla sezione commenti arriva un nuovo indizio che fa letteralmente sognare tutti i tifosi azzurri.

Anche Nusa commenta il misterioso post di Lang

Tifosi impazziti sui social: dopo la didascalia criptica postata da Lang, ecco il commento dell’asso norvegese. Per molti supporter azzurri questi indizi sono dei messaggi chiarissimi: l’accordo potrebbe essere vicino.

Antonio Nusa scatena il panico su Instagram. Tra i numerosissimi commenti presenti sotto al post di Noa Lang, spicca chiaramente quello dell’attaccante del Lipsia. I tifosi azzurri, già in visibilio per il post dell’olandese, ora sono letteralmente impazziti.

Questi due indizi social potrebbero essere la conferma di una chiusura per entrambe le trattative. Con Lang e Nusa il Napoli potrebbe confermare il proprio dominio in Italia e nelle altre competizioni.