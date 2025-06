Antonio Nusa, l’esterno che ha distrutto l’Italia e che fa impazzire il Napoli: costo, stipendio e numeri

L’esterno che ha asfaltato la nazionale, piace da tempo anche agli azzurri: scopri tutti i dettagli su costo, stipendio e numeri del giocatore norvegese

Una serata tremenda per l’Italia, demolita per 3-0 dalla Norvegia nella prima delle gare del girone di qualificazione per il prossimo Mondiale in America. Una mattanza, specialmente nel primo tempo, che ha visto gli azzurri praticamente inermi sotto i colpi di Sorloth, Nusa e Haaland.

Per quanto si fosse consapevoli della capacità della nazionale norvegese, non sono state prese le contromisure adatte per evitare un’imbarcata di questo tipo, che ha complicato notevolmente il percorso dell’Italia verso il mondiale americano. Tra i migliori in campo, autore di un gol spettacolare, c’è proprio Antonio Nusa, vecchio pallino del Napoli e che potrebbe tornare di moda in queste settimane.

Antonio Nusa al Napoli: numeri, costo del cartellino e stipendio percepito

Il classe 2005 viene monitorato da Giovanni Manna da oltre un anno. Il direttore sportivo del Napoli ha una grande abilità nello scovare talenti per il futuro e aveva adocchiato il giovane norvegese già da tempo. L’estate scorsa, il Lipsia, altra squadra molto attenta in questo tipo di operazioni, lo ha acquistato per 21 milioni di euro dal Club Brugge, dandogli la possibilità di brillare in un top campionato.

Nel corso della stagione, Nusa ha totalizzato 40 presenze, realizzando 5 gol e 8 assist. Non solo, ma quello che lo ha caratterizzato maggiormente è la duttilità. Il norvegese ha giocato come ala destra, ala sinistra, trequartista, esterno destro e sinistro a tutta fascia e persino come punta. Un jolly totale per Antonio Conte, che lo ha inserito in cima alle sue richieste sulla fascia opposta di Ndoye.

Con un contratto fino al 2029, il suo valore di mercato parte da una base di 30 milioni, ma dopo le recenti prestazioni è destinato a salire. Dopo un solo anno, difficilmente il Lipsia lo libererà per meno di 40, ma su questo il Napoli sarà bravo a trattare. Il progetto dei partenopei potrà attirare eccome il giocatore, che non disputerà neanche le coppe europee il prossimo anno.

Il suo stipendio arriva a poco meno di 1,5 milioni di euro a stagione, seguendo una wave perfettamente in linea con i parametri del Napoli, che potrebbe anche spingersi fino a circa 2 milioni per convincerlo.

La dirigenza partenopea lavorerà intensamente per provare a battere la concorrenza e strappare il giocatore al Lipsia dopo un solo anno, rendendolo un perno importantissimo della rosa a disposizione di Conte. Il lavoro passa di nuovo nelle mani di Giovanni Manna.