“Mi terrei Osimhen”, il parere spiazza: è successo in diretta

Il nome del nigeriano torna nuovamente caldo: per qualcuno potrebbe essere l’attaccante adatto alla rosa di Conte.

Continuano i casting del Napoli per un nuovo attaccante. La dirigenza azzurra ha messo nel mirino diversi profili interessanti ed adatti alle richieste di Antonio Conte. La trattativa con Darwin Nunez sembra essere in dirittura d’arrivo, mentre resta in stand-by un ipotetico affare con l’Udinese per Lorenzo Lucca.

Nel frattempo arriva un parere che lascia tutti i supporters partenopei davvero senza parole. Torna in voga il nome di Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano sarebbe la soluzione migliore alle necessità del club campione d’Italia.

Giordano: “L’operazione Nunez costerebbe 110 milioni, è troppo”

La richiesta del Liverpool per l’attaccante uruguaiano è di circa 60 milioni di euro: per Giordano il Napoli dovrebbe evitare l’affare Nunez e virare su un attaccante meno oneroso. Anche Osimhen potrebbe essere un’opzione.

Intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte, il giornalista Antonio Giordano ha parlato delle trattative in entrata più interessanti in casa Napoli. In particolar modo si è soffermato sui costi decisamente elevati per l’affare Darwin Nunez. Piuttosto che investire questa somma così pesante sull’attaccante del Liverpool, per il giornalista l’opzione migliore sarebbe quella di reintegrare in rosa Victor Osimhen: