Lang al Napoli, cosa manca per la chiusura definitiva? È stato decisivo un aspetto

Il Napoli è pronto ad accogliere Noa Lang. Quest’ultimo, è da tempo un noto obiettivo del club azzurro.

Sono giorni caldissimi in casa Napoli. Il club azzurro, dopo una stagione da assoluto protagonista, è pronto a tornare a brillare anche nei prossimi mesi. A tal proposito, la politica adottata dalla società è chiara: migliorare la squadra con profili ambiti a livello europeo. Questo è il caso di Kevin De Bruyne ma non solo, visto il recentissimo colpo in arrivo che porta il nome di Noa Lang.

Lang-Napoli, c’è attesa per la chiusura: decisiva la volontà del calciatore

Il Napoli è pronto ad accogliere Noa Lang nei prossimi giorni. L’esterno olandese lascerà il PSV per vestire la maglia azzurra in vista dei prossimi anni. La trattativa è già ai dettagli, motivo per il quale cresce sempre più l’attesa per l’annuncio ufficiale.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” ogni giorno che passa avvicina sempre più la fumata bianca. Quest’ultima, è ovviamente rappresentata dall’annuncio ufficiale del Napoli che molto presto presenterà il nuovo acquisto. Ormai le resistenze son state superate, grazie all’offerta da ben 25 milioni di euro più bonus recapitata in Olanda.

Nelle ultime ore è emerso un aspetto cruciale: la volontà di Noa Lang. Quest’ultimo, è stato infatti decisivo nella trattativa grazie alla sua voglia di vestire la maglia azzurra. Non a caso, la società gli ha garantito un contratto importantissimo valido per i prossimi cinque anni.