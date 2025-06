“Incontro a Milano”, c’è l’ok del calciatore: il Napoli si avvicina al nuovo colpo!

Il Napoli è attivissimo sul mercato lato entrate: l’obiettivo per la difesa proveniente dalla Serie A è sempre più vicino grazie al lavoro di Manna

Il Napoli ha accelerato il passo in questa sessione estiva di calciomercato. Il club azzurro è pronto a scendere in campo anche fuori dal rettangolo di gioco per mettere a segno altri colpi importanti, dopo l’arrivo del giovane Luca Marianucci e del fuoriclasse Kevin De Bruyne, il vero uomo simbolo di queta campagna acquisti sin qui.

Mister Antonio Conte, alla guida tecnica, chiede solidità e profondità: riconfermarsi al vertice non è mai facile. Per farlo servirà un gruppo forte e competitivo su tutti i fronti. Tra le priorità del d.s. Giovanni Manna, dunque, c’è l’acquisto di un nuovo difensore centrale forte, che possa rinforzare un reparto che lo scorso anno ha avuto un ruolo chiave nella vittoria dello scudetto. Nelle ultime ore è arrivata una novità importante che riguarda uno dei profili in cima alla lista dei desideri azzurri.

Napoli, incontro a Milano con il padre di Beukema: le cifre dell’accordo

Sam Beukema vuole il Napoli. Il difensore olandese, da settimane in cima alla lista di Giovanni Manna, sembra essere sempre più vicino a vestire la maglia azzurra il prossimo anno.

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, tramite il proprio profilo X, nel corso della settimana a Milano sarebbe andato in scena l’incontro tra il d.s. partenopeo ed il padre di Beukema, legale che ne cura gli interessi. Dopo la chiacchierata tra le parti sarebbe emerso che per il classe ’98 il Napoli è la priorità assoluta, e ci sarebbe anche un principio di accordo per un contratto fino al 2030 a 3 milioni di euro netti a stagione. Ecco cosa manca, però, affinché decolli la trattativa con il Bologna.

Il Bologna spara alto per Beukema: rifiutata la prima offerta del Napoli

Secondo quanto riportato da Sky, il Napoli avrebbe già presentato una prima offerta da 24 milioni di euro al Bologna per Sam Beukema, rispedita al mittente. La cifra, infatti, è ben lontana dalle richieste rossoblù.

Il d.s. Sartori chiede non meno di 35 milioni di euro per il suo difensore centrale, ma le parti sono al lavoro per trovare l’accordo. La sensazione è che a metà strada si possa trovare la quadra. Molto presto, dunque, l’olandese potrebbe diventare un nuovo calciatore del Napoli.