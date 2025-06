De Bruyne – Napoli, arriva la ‘benedizione’ di Guardiola: il messaggio a Conte

Per Guardiola ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti sul passaggio di De Bruyne al Napoli.

Il Napoli, di fatto, è sempre al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Dopo Marianucci e De Bruyne, infatti, il team partenopeo sta cercando di rinforzare ancora di più la squadra agli ordini di Antonio Conte per farsi trovare pronti per la prossima stagione ricca di partite.

In queste ultime ore, dunque, il Napoli sta cercando di chiudere diversi colpi: da Noa Lang e Darwin Nunez, passando per Ndoye e Beukema, a Juanlu Sanchez. Tuttavia, in attesa di ulteriori novità da queste trattative, per il Napoli sono arrivate delle importanti dichiarazioni dell’allenatore del Manchester City: Pep Guardiola.

Guardiola commenta il passaggio di De Bruyne al Napoli

Il tecnico spagnolo, dopo la vittoria della sua squadra per 2-5 contro la Juve nell’ultimo turno della fase a gironi della prima edizione della Champions League, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni a ‘Sport Mediaset’:

“De Bruyne al Napoli? Posso dire che la piazza azzurra è una piazza molto speciale, con uno degli allenatori più forti di tutti i tempi. Conte riesce sempre a fare quello che serve”.

Queste parole di Pep Guardiola, ovviamente, hanno fatto sia il giro dei vari media che dei social. L’arrivo di De Bruyne al Napoli, di fatto, è un colpo che da tanti anni non si vedevano nel campionato di Serie A.