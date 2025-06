Rodri: “De Bruyne? Ci manca già, non solo in campo”

Il centrocampista del Manchester City ha ricordato il suo ex compagno di squadra trasferitosi al Napoli: le parole sono commoventi.

L’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli è uno di quei colpi che verranno ricordati per molto tempo. Il club partenopeo ha portato a termine un’operazione straordinaria, con uno dei giocatori più forti del panorama calcistico degli ultimi anni.

Un colpo magistrale che segna un nuovo inizio per il Napoli di Antonio Conte, ma anche la fine di un percorso eccezionale con la maglia del Manchester City.

De Bruyne, il ricordo di Rodri: “Sarà difficile sostituirlo”

A poche ore dalla super sfida tra Manchester City e Juventus, in programma per questa sera, il centrocampista del club inglese Rodri ha parlato del match manche di un ormai ex compagno di squadra: Kevin De Bruyne.

Dopo dieci anni con la maglia del Manchester City Kevin De Bruyne si è trasferito al Napoli tra l’entusiasmo del popolo napoletano ma anche tra la commozione di quello inglese.

422 partite col Manchester City sono un numero straordinario, tanto da rendere difficile il suo addio, anche per i compagni di squadra.