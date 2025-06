Dal Chelsea al Napoli, c’è il gradimento di Conte: richiesta altissima

Il Napoli ha intensificato i contatti con il Chelsea per un calciatore che piace a mister Conte: la richiesta dei Blues però è fuori mercato

Il Napoli il prossimo anno dovrà difendere con forza lo scudetto che porterà sul petto. I Campioni d’Italia dovranno inoltre essere protagonisti anche nelle altre due competizioni del Bel Paese, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, e proseguire il più a lungo possibile il cammino in Champions League.

Per questo motivo, la società azzurra sta intervenendo in maniera importante sul mercato. Gli arrivi di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, ormai ufficializzati da qualche settimana, sono solo i primi due di una lista che sarà molto lunga. Il prossimo innesto potrebbe arrivare dalla Premier League, ed in particolare dal Chelsea.

Napoli, per Chalobah pretese salatissime del Chelsea: le ultime

Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea, è il nome che continua ad essere accostato con insistenza al Napoli dall’Inghilterra, e sembra piacere molto anche a mister Antonio Conte. Al momento, però, le richieste dei londinesi spaventano i partenopei.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, infatti, la valutazione di Chalobah sarebbe di circa 40 milioni di euro, decisamente troppi anche per il club di Aurelio De Laurentiis che vuole potenziare la rosa con investimenti importanti.

Il calciatore percepisce uno stipendio da circa 3 milioni di euro, molto meno proibitivo rispetto al prezzo del cartellino. A queste cifre, l’affare non si farà. Il piano A per il ruolo, così, resta al momento quello che porta a Sam Beukema del Bologna.