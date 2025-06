Colpo Napoli, obiettivo visite mediche: si chiude

Il Napoli, di fatto, è vicinissimo a chiudere un altro colpo.

Dopo aver vinto lo scudetto, di fatto, in casa Napoli bisogna registrare tante indiscrezioni di calciomercato. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, infatti, vogliono mantenere la promessa fatta ad Antonio Conte ad inizio giugno, ovvero quella di allestire una squadra che sia pronta ad affrontare le quattro competizioni dell’anno prossimo.

Proprio per questo motivo, infatti, il Napoli ha già chiuso sia l’arrivo di Luca Marianucci (preso dall’Empoli per 9 milioni di euro) che Kevin De Bruyne (ingaggiato a parametro zero dopo il suo addio al City di Guardiola. Nel frattempo, però, il club partenopeo è ad un passo a chiudere per un altro colpo.

Calciomercato, Il Napoli sta per chiudere un altro colpo

Secondo quanto riportato dal media spagnolo ‘OndaCapital’, infatti, il Napoli ha intensificato i contatti con il Siviglia per trovare il prima possible un’intesa definitiva sul passaggio di Juanlu Sanchez in azzurro. L’esterno della Spagna Under 21 dovrebbe arrivare nel team partenopeo per una cifra che va dai 18 ai 20 milioni di euro (bonus compresi).

Il Napoli, di fatto, ha come obiettivo quello di fissare le visite mediche già la settimana prossima. Lo stesso Siviglia ha fretta di chiudere, visto che entro il 30 giugno deve compiere delle cessioni importanti per questioni di bilancio.