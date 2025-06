Colpo Napoli, confermato il doppio sì: Manna ora detta legge

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha avuto la conferma di un doppio sì.

Il Napoli, di fatto, è il club più attivo in questa prime settimane di calciomercato. Basta pensare solo agli arrivi di Luca Marianucci (acquisto dall’Empoli per 9 milioni di euro) e del fuoriclasse classe belga Kevin De Bruyne (ingaggiato a parametro zero dopo l’accordo con il Manchester City di Pep Guardiola).

Il club partenopeo, di fatto, ha tutta l’intenzione di mantenere la promessa fatta ad inizio giungo allo stesso Antonio Conte, ovvero quella di allestire una squadra che si faccia trovare pronta alle quattro competizioni della prossima annata. Proprio su quest’ultimo fronte, tra l’altro, bisogna registrare delle importanti conferme.

Napoli, Giovanni Manna ha avuto la conferma per il doppio acquisto: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come riportato da ‘Sky Sport Italia’, infatti, è sempre più vicino ad accordarsi con il PSV per il trasferimento in azzurro di Noa Lang. Oltre all’esterno olandese, di fatto, Giovanni Manna ha incassato il secondo sì da parte di Juanlu Sanchez.

Con questa conferma da parte dello spagnolo, di fatto, il Napoli può dettare al Siviglia le condizioni del trasferimento del laterale spagnolo. Per Ndoye, invece, è stata una giornata interlocutoria.