Napoli su Darwin Nunez, il Liverpool non molla: la reazione di Manna

Per il Napoli ci sono delle novità sul possibile arrivo di Darwin Nunez.

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, ha tutta l’intenzione di difendere lo scudetto vinto un mese fa allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Cagliari. Tuttavia, oltre a cercare di bissare il successo in Serie A, la squadra partenopea ha come obiettivo per la prossima stagione quello di andare più avanti possibile in Champions League.

A seguito di tutto ciò, dunque, il Napoli è sicuramente il club più attivo in queste prime settimane in sede di calciomercato. Dopo gli arrivi di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, infatti, per la squadra agli ordini di Antonio Conte ci sono delle importanti novità.

Calciomercato Napoli, ecco quanto chiede il Liverpool per cedere Darwin Nunez: ecco tutte le cifre

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, il Napoli continua infatti il proprio forcing per Darwin Nunez , ma il Liverpool continua a chiedere 65 milioni di euro più altri 5 di bonus. Per prendere il centravanti uruguaiano, dunque, servirà un investimento importante da parte del club di proprietà di Aurelio De Laurentiis.

L’alternativa principale a Darwin Nunez resta Lorenzo Lucca. La pista che porta a centravanti italiano resta molto calda, anche se bisogna registrare le richieste dell’Udinese: 35 milioni più 5 di bonus.