Bivio Osimhen, l’ultimatum non lascia più dubbi: cosa sta succedendo in casa Napoli

Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere in bilico, da quasi un anno ormai. Nelle ultime ore, sarebbe arrivato un ultimatum importantissimo.

Sono giorni cruciali in casa Napoli. La dirigenza azzurra, dopo la stagione da protagonista, è concentrata sul mercato in entrata attraverso il quale dovrà rinforzare la rosa. Al tempo stesso, però, sarà necessario mettere a segno anche delle uscite. Il primo nome sulla lista resta quello di Victor Osimhen, il quale farà ritorno in Campania dopo il prestito al Galatasaray. Nelle ultime ore ci sarebbero stati sviluppi importanti.

Osimhen in bilico tra Arabia e Premier: cosa sta succedendo

I giorni passano, ma le riserve sul futuro di Victor Osimhen non sono state ancora sciolte. Il calciatore nigeriano, ormai fuori dal progetto azzurro, è costretto a cercarsi una nuova sistemazione. Questa volta, però, il prestito non basta vista la volontà del Napoli di cedere l’attaccante a titolo definitivo. Il valore? Ben 75 milioni di euro, proprio come recita la clausola rescissoria.

Da qui, infatti, sarebbero nati i primi problemi. Ad oggi, solo il Galatasaray e l’Al-Hilal avrebbero dimostrato la propria volontà nell’assecondare le richieste del Napoli. Tra le due società, però, ci sarebbe un netto divario riguardante l’ingaggio offerto al nigeriano. I turchi offrono 16 milioni a stagione, mentre gli arabi addirittura 40. Il Medio Oriente potrebbe ricoprire d’oro Osimhen, il quale però sarà costretto a dire addio il calcio che conta.

Non a caso, il motivo dell’attesa è proprio questo. Il calciatore ci sta pensando, si interroga sul suo futuro e sulle possibili opportunità. Il sogno resta la Premier, ma delle big inglesi neppure l’ombra. Intanto, dal Galatasaray è arrivato l’ultimatum che costringe il bomber a velocizzare le proprie tempistiche. Il Napoli attende, spera e prova a mettere la parola fine ad una telenovela che dura da un anno.