Accordo totale per la cessione, il Napoli dice addio ad un calciatore: è già atteso in città

Il Napoli si appresta a salutare un noto calciatore. Nelle ultime ore, è stata concordata la cessione dopo alcuni giorni di trattative.

Sono giorni caldi in casa Napoli. Il club azzurro, oltre agli acquisti, sta lavorando anche sulle possibili cessioni. Una in particolare è stata confermata nelle ultime ore, con un noto giocatore che lascerà la Campania. L’accordo tra le dirigenza è pressoché definitivo, motivo per il quale il protagonista è già atteso in città.

Rafa Marin lascia il Napoli: accordo totale con il Villarreal

L’esperienza di Rafa Marin con la maglia del Napoli è giunta ai titoli di coda. Dopo una sola stagione, il difensore spagnolo dirà addio al club azzurro, dopo un’annata tutt’altro che semplice. Il giocatore non è mai rientrato nei piani di Antonio Conte, motivo per il quale la parentesi alla Corte del Vesuvio non è stata esaltante.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, Rafa Marin ripartirà ancora dalla Liga. Il difensore vestirà la maglia del Villarreal, con il quale c’era stato già un approccio concreto a gennaio. Questa volta, però, l’affare non sfumerà con i due club che hanno raggiunto l’accordo per un prestito oneroso a cifre superiori ad un milione di euro. Inoltre è previsto anche un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Naturalmente anche la posizione del Real Madrid è cruciale. I Blancos sono in possesso di un diritto di recompra per gli anni 2026 e 2027. A tal proposito, però, è già arrivato l’ok al prestito al Villarreal. Quindi, restano da sistemare gli ultimissimi dettagli burocratici, con lo spagnolo che è già atteso in città.