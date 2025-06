Ultim’ora Napoli-Nunez, gli azzurri valutano la fattibilità dell’operazione: e c’è un indizio

Darwin Nunez verso il Napoli? Arriva un indizio importante: la situazione.

Arrivano aggiornamenti in merito alla trattativa tra il Napoli ed il Liverpool per Darwin Nunez. Sono ore calde in casa Napoli, poiché gli azzurri vorrebbero chiudere velocemente l’operazione ma ci sono ancora diversi scogli da superare.

Fabrizio Romano, però, tramite il suo profilo X ha rivelato alcuni importanti aggiornamenti. Secondo l’esperto di calciomercato la richiesta del Liverpool supera i 65 milioni di euro, cifra che il Napoli non vorrebbe spendere.

La dirigenza partenopea sta infatti lavorando sulla formula ma anche sulla fattibilità dell’intera operazione. Per quanto riguarda Darwin Nunez, invece, non è un mistero che l’attaccante voglia lasciare il club inglese. È in fase di discussioni, infatti, la trattativa personale tra lui ed il Napoli.

E intanto anche da Nicolò Schira arrivano alcuni aggiornamenti. A conferma della trattativa tra Liverpool e Napoli, e della volontà di Darwin Nunez di dire addio ai Reds, il club inglese si sta guardando intorno per un nuovo attaccante da inserire nella rosa.

Negotiations continue between Napoli and Liverpool for Darwin Nunez.

Initial request in excess of €65m but Napoli are trying to work on deal structure and feasibility of the whole package.

Nunez wants the move, as reported last week. Personal terms being discussed. pic.twitter.com/5XqJwM39d3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2025