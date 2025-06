Napoli, arrivato un dato storico: azzurri primi in Europa!

In queste ore è giunto fuori un dato storico per la società del Napoli, con la vincita dello Scudetto che porta gli azzurri primi in Europa.

Dopo la vittoria dello Scudetto il Napoli continua a viaggiare sull’onda dell’entusiasmo, con nuovi acquisti già ufficializzati ed altri che arriveranno a breve. Dopo la stagione da campioni d’Italia, pressoché deludente, gli azzurri hanno avuto la forza e il carattere di rialzarsi, anche in fretta.

Merito sicuramente di Aurelio De Laurentiis e di Antonio Conte, il primo vero condottiero dell’annata sorprendente, appena terminata, del Napoli. Adesso c’è bisogno di dare continuità al progetto vincente, con la voglia di crescere anche su campo internazionale.

Napoli primo in Europa per sostenibilità finanziaria: la classifica e il dato degli azzurri

Quest’oggi è arrivata una notizia magnifica per ogni tifoso del Napoli e, ovviamente, la società campana. Il club ha raggiunto un altro primato importante, a seguito della classifica 2025 di Off the Pitch – servizio di business intelligence che offre strumenti di analisi su dati – per sostenibilità finanziaria.

La classifica è basata su diversi criteri economico-finanziari: margine EBITDA (percentuale che indica quanto un’azienda guadagna rispetto al fatturato); rendimento degli attivi che indica quanto profitto genera l’azienda per ogni euro di attivo posseduto; margine sul capitale proprio, che misura invece rapporto tra risultato netto – utile o perdita – e il capitale proprio. Il Napoli può gioire perché si trova al comando in Europa, dopo il punteggio ponderato emerso fuori. 26.2 il punteggio ponderato raggiunto dal Napoli, grazie ad un 30,6% per quanto riguarda il margine EBITDA, 17.0% sul rendimento degli attivi e, infine, il 29.1% per quanto riguarda il margine sul capitale proprio.

Il dato ha sottolineato ancor di più l’enorme crescita esponenziale del Napoli in questa stagione, a dimostrazione delle indiscrezioni di mercato che si stanno verificando: