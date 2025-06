Calciomercato Napoli, Conte chiama il giocatore: l’Atalanta fissa il prezzo

Il calciomercato del Napoli è pronto a prendere avvio, con Conte che chiama di continuo il calciatore e l’Atalanta che fissa il prezzo

Il Napoli è alla ricerca di alcuni calciatori di livello dai integrare nella rosa attuale, per poi formare una squadra di tutto rispetto in vista della prossima stagione. L’obiettivo degli azzurri è quello di rimanere il club da battere e da cui strappare il tricolore, che Antonio Conte cercherà con tutti i suoi artigli di proteggere.

A tal proposito, Giovanni Manna – direttore sportivo – è al lavoro per trovare gli giusti innesti, alcuni dei quali richiesti fortemente dal tecnico. Sono ore calde in casa Napoli e il club è scatenato sul mercato in entrata, con tanti nomi e accordi già trovati.

Napoli, si insiste per Scalvini: ci sono chiamate, la valutazione dell’Atalanta

Da diverso tempo il Napoli mira a firmare un difensore centrale di tutto rispetto, con già grande esperienza, pronto a giocarsi il posto da titolare con Buongiorno e Rrahmani. I campioni d’Italia sono sulle tracce di Giorgio Scalvini.

Stando a quanto riportato da Manuele Baiocchini, giornalista esperto di calciomercato, a SkySport24, Conte e Manna chiamano Scalvini per convincerlo a trasferirsi al Napoli. L’Atalanta però ha le idee chiare e precise e non intende scendere a compromessi: per lasciar partire il gioiello della difesa servirà una cifra non inferiore a 50 milioni di euro.

Gli azzurri però seguono con interesse anche Sam Beukema del Bologna, anche lui considerato il rinforzo ideale per incrementare la competitività e forza della rosa.