Doppio addio Napoli, non ci sono altre strade: la scelta

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un doppio addio.

Il Napoli è sicuramente, almeno fino a questo momento, il re del calciomercato. Basta pensare che, dopo i colpi Lua Marianucci e Kevin De Bruyne, Giovanni Manna è veramente ad un passo dal chiudere per l’arrivo di un altro calciatore seguito da tanti club europei.

Il giocatore in queste, di fatto, è Noah Lang del PSV. Il Napoli ha infatti già trovato l’accordo con l’attaccante esterno, mentre la distanza con il team olandese è davvero minima. Tuttavia, oltre al fronte acquisti, in casa della squadra di Antonio Conte bisogna registrare una doppia cessione in sede di calciomercato.

Calciomercato Napoli, Conte pronto a salutare due giocatori: ecco i dettagli

Come quanto riportato da Mirko Calemme (giornalista di AS) a ‘Radio Napoli Centrale’, infatti, l’addio di Rafa Marin è davvero ad un passo dal Villarreal. Il centrale spagnolo si trasferirà nel club spagnolo con la formula del prestito oneroso ad 1 milione di euro più un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Mentre l’altro calciatore ad un passo dall’addio è Giovanni Simeone. Sull’attaccante argentino, nonostante l’inserimento del Siviglia, bisogna registrare il forte interesse del Pisa di Alberto Gilardino. Questi due giocatori, dunque, sono ormai vicini a salutare i colori azzurri.