Colpo Napoli, si attendono novità in serata: è già tutto previsto

Per un colpo del Napoli sono attese ulteriori novità già in serata.

Il Napoli, di fatto, la squadra leader di questa sessione estiva del campionato di Serie A. Dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, infatti, Giovanni Manna è impegnato a regalare altri giochi ad Antonio Conte.

Anche perché il Napoli ha come obiettivo quello di allestire una rosa che possa competere nelle quattro competizioni che dovrà affrontare l’anno prossimo: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Proprio per questo motivo, di fatto, in casa azzurra sono pronte delle ulteriori novità in serata.

Calciomercato Napoli, in serata ci saranno ulteriori novità per il nuovo arrivo: ecco i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, dunque, tra questa sera e domani il Napoli avrà una call per cercare di ridurre la distanza con le richieste del PSV per cedere a titolo definitivo Lang. Giovanni Manna ha infatti offerto 28 milioni di euro per l’esterno, mentre il club olandese chiede qualche milioncino in più.

Il Napoli, visto che ha già raggiunto l’accordo con Lang, è pronto a tirare un po’ la corda con il PSV. L’esterno della Nazionale orange, al netto di possibili colpi di scena, dovrebbe essere dunque il terzo colpo di questa sessione estiva di calciomercato.