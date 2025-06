Calciomercato Napoli, occhi su un gioiello 2007: dove gioca

Il Napoli è pronto a fare follie in questa sessione di mercato, con gli occhi ora puntati su un gioiello classe 2007: ecco dove gioca

Il Napoli è alle prese con il calciomercato in entrata, con gli azzurri vogliosi di regalare ad Antonio Conte una squadra competitiva per via delle numerose partite che spetteranno ai campioni d’Italia. Gli azzurri infatti dovranno sfidarsi con anche la Champions League e Supercoppa Italiana e, dunque, c’è bisogno di ampliare la rosa.

Sul taccuino ci sono diversi nomi interessanti, alcuni vicini e altri per cui si sta trattando anche con i rispettivi club. Però, l’attenzione del Napoli è anche rivolta al futuro: non solo calciatori esperti, ma anche giovani da affiancare per diventare grandi.

Napoli stregato dal classe 2007: dove gioca e statistiche

Manna, e non solo, è rimasto stregato dalle prestazioni di un calciatore classe 2007 e cercherà di ingaggiarlo in vista della prossima stagione, ma c’è già una forte concorrenza per lui. La notizia arrivata è dell’ultima ora.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il Napoli monitora Sulayman Jallow del Rimini:

“Jallow ha sullo sfondo il Napoli che lo ha seguito e apprezzato, ma ci sono contatti con il Bologna e la Fiorentina. Molto presto il calciatore prenderà una decisione: se restare a Rimini un altro anno o, dopo la grande annata, compiere il salto di qualità” – dice il giornalista.

L’attaccante, di ruolo prima punta – per cui il Napoli segue diversi calciatori – quest’anno si è messo in mostra con numeri importanti nella Primavera del Rimini, andando in doppia cifra e esordendo anche in prima squadra.