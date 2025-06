Nunez-Napoli, l’ultim’ora è chiara: sta accadendo in questi minuti

Il Napoli è piombato su Darwin Nunez per rinforzare il tandem offensivo: gli azzurri sono determinati ad acquistare il giocatore di proprietà del Liverpool e mettere a segno un altro colpo da 90.

Dal termine del campionato sono trapelati tantissimi nomi per rinforzare l’attacco del Napoli: da David, passando per Hojlund e arrivando a quello che, con buona probabilità, sarà il colpo in entrata definitivo: Darwin Nunez. L’attaccante uruguaiano di proprietà del Liverpool rappresenterebbe un rinforzo enorme per la rosa azzurra, garantendo una validissima alternanza con Lukaku e con caratteristiche molto differenti da Big Rom.

C’è solo Napoli per Nunez: il giocatore rifiuta l’Arabia

Come ripreso dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il Napoli è l’unica pista desiderata da Darwin Nunez. L’attaccante ex Benfica ha ricevuto allettanti proposte economiche dalla Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita. Benché le cifre fossero faraoniche, il giocatore del Liverpool ha preferito declinare le avances, convinto dal desiderio di continuare a giocare in Europa.

Pertanto, gli azzurri hanno la strada spianata: la competizione nel vecchio continente è pressocché inesistente e, inoltre, pare che le parti abbiano raggiunto un accordo di massima sul contratto: al giocatore di proprietà dei Reds andranno 5 milioni di euro più bonus a stagione per ben 5 stagioni (vale a dire sino al 2030). Ora manca solo l’intesa definitiva con il Liverpool e poi la strada sarà in discesa.