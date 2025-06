Napoli, si insiste per il top della Serie A: c’è un grande ostacolo

Il Napoli continua a valutare rinforzi per la difesa: tra i nomi seguiti c’è anche un super talento della Serie A, ma la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice.

Il Napoli continua a trattare calciatori in ogni ruolo. Non solo attacco, il club è molto attivo infatti anche per quanto riguarda la difesa, dove cerca un terzino destro di riserva per Di Lorenzo e un centrale difensivo da alternare ai titolari Rrahmani e Buongiorno. Arrivano novità su questo secondo fronte.

Scalvini nel mirino del Napoli, ma l’Atalanta lo blinda

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti di Sky Sport, il Napoli avrebbe manifestato un concreto interesse per Scalvini, ma l’operazione appare subito complicata. L’Atalanta, infatti, non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello difensivo, considerato un pilastro tecnico e tattico per la nuova gestione firmata Ivan Juric, subentrato a Gasperini.

Il club bergamasco vuole garantire continuità nel passaggio da un ciclo tecnico all’altro e ritiene Scalvini il perno della retroguardia. Per questo motivo, la sua cessione è al momento fuori discussione. Marchetti sottolinea che solo un’offerta monstre, probabilmente superiore ai 40 milioni di euro, potrebbe far vacillare l’Atalanta. Il Napoli resta alla finestra, consapevole della difficoltà dell’operazione ma anche dell’alto potenziale del difensore.

La priorità dei partenopei resta comunque quella di rinforzare la difesa con un profilo affidabile, e Scalvini rappresenta il tipo di giocatore ideale per il progetto Conte.