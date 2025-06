Lang – Napoli, ulteriore aggiornamento in serata: Manna ha deciso

Sull’arrivo di Noa Lang al Napoli bisogna segnalare un ulteriore aggiornamento arrivato proprio in serata.

Dopo gli arrivi di Luca Marianucci e, soprattutto, Kevin De Bruyne, di fatto, il Napoli sta per calare l’asso anche per quanto riguarda le corse esterne offensive. Il club partenopeo, infatti, si è fiondato su Noa Lang del PSV.

Il calciatore olandese, di fatto, dovrebbe essere il giocatore che aspettava Antonio Conte, ovvero colui capace di ribaltare l’azione con dei dribbling. Proprio sulla trattativa per vedere Lang in azzurro, tra l’altro, bisogna segnalare una decisione da parte dello stesso direttore sportivo Giovanni Manna.

Calciomercato Napoli, ci sono altre novità su Lang: ecco le ultime novità sull’olandese

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sportitalia’, infatti, in serata c’è stata una call positiva per vedere l’attaccante esterno con la maglia azzurra. Tra il Napoli ed il PSV, di fatto, c’è una distanza di pochi milioni di euro per il trasferimento di Lang.

Basta pensare che lo stesso Giovanni Manna potrebbe a breve recarsi in Olanda per chiudere la trattativa. Lo stesso Antonio Conte piace tantissimo il calciatore olandese. Nelle prossime ore, dunque, si attendono degli aggiornamenti molto importanti.