“Lang meglio di Lookman”, la sentenza spiazza tutti: è successo in diretta

Cresce sempre di più l’entusiasmo intorno all’esterno del PSV: la dichiarazione lascia i tifosi senza parole.

Calciomercato infuocato in casa Napoli. Dopo aver chiuso i colpi Marianucci e De Bruyne, il club azzurro è al lavoro per migliorare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’obiettivo è ripetersi in campionato e cercare di trionfare anche nelle altre competizioni.

Nel frattempo è sempre più vicino l’arrivo di Noa Lang a Napoli. L’attaccante olandese ha già aperto al trasferimento e l’intesa tra i due club è ormai ad un passo. Nelle ultime ore una dichiarazione sul giocatore del PSV ha spiazzato davvero tutti i tifosi azzurri.

De Giovanni: “Lang è il giocatore che ci serve”

De Giovanni esalta l’obiettivo del Napoli: per l’autore Noa Lang è il profilo più adatto alle esigenze di Conte e sarebbe un acquisto decisamente migliore di Lookman e Ndoye.

Intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, lo scrittore Maurizio De Giovanni ha rilasciato delle dichiarazioni su alcune delle trattative più calde del Napoli. Parole al miele per l’attaccante del PSV Noa Lang. Secondo De Giovanni l’olandese è l’uomo perfetto per la rosa di Antonio Conte: