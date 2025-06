Lang esclude l’arrivo di Ndoye? La verità sulla trattativa è chiara: è successo in queste ore

Il Napoli continua ad essere padrone del mercato. Il club azzurro sta per ingaggiare Noa Lang, ma intanto emergono dettagli su Dan Ndoye.

Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Il club azzurro è senza dubbio il padrone del mercato, anche per i restanti club come Inter e Juventus sono impegnati al Mondiale per Club. A tal proposito, gli azzurri starebbero provando ad anticipare la concorrenza durante la pausa estiva. Infatti, ad oggi, il DS Manna è pronto a chiudere il terzo colpo di mercato che però non metterà ancora la parola fine ai nuovi acquisti.

Lang e Ndoye per rinforzare l’attacco? L’idea del Napoli è chiara

In casa Napoli è partita una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. La permanenza di Conte ha “costretto” Aurelio De Laurentiis ad investire una grossa somma di denaro sul mercato in entrata, con le spese in uscite che son già iniziate. Il protagonista è senza dubbio il DS Manna, il quale si prepara a chiudere l’acquisto a titolo definivo di Noa Lang dal PSV.

Oltre all’esterno olandese, però, la batteria d’attacco potrebbe accogliere un nuovo interprete. Come riportato da “Il Corriere del Mezzogiorno” l’arrivo dell’ex Club Brugge (ormai ai dettagli) non esclude affatto l’approdo di Dan Ndoye alla Corte del Vesuvio. Il calciatore di proprietà del Bologna è uno degli obiettivi del Napoli, motivo per il quale nelle ultime ore sono stati registrati contatti con l’entourage per trovare un accordo definitivo.

Naturalmente, l’ok definitivo del giocatore non basterebbe. Infatti, c’è da trattare ancora con il Bologna che continua a chiedere una cifra molto alta: 45 milioni di euro. La richiesta è molto importante, motivo per il quale bisognerà trovare un punto d’incontro affinché Antonio Conte possa accogliere l’esterno svizzero.