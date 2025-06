“È atteso oggi a Milano”, il Napoli sta per chiudere un super colpo: il nome fa sognare i tifosi

Il Napoli è tra le società più attive sul mercato. Il club azzurro starebbe piazzando un colpo da urlo.

Sono giorni molto caldi in casa Napoli. La società azzurra, dopo la vittoria dello Scudetto nell’ultima stagione, è ormai pronta a ripetersi. Negli ultimi giorni, infatti, il DS Manna si starebbe adoperando affinché arrivino in Campania calciatori di altissima qualità. Si tratta di richieste specifiche di Conte che miglioreranno la rosa. A tal proposito, si starebbe avvicinando in modo cruciale un noto obiettivo della dirigenza.

Nunez si avvicina al Napoli? L’agente è atteso oggi a Milano

La tensione in casa Napoli si fa sempre più alta. Il club azzurro è alle prese con diverse trattative di mercato, per lo più con i club stranieri. Ad oggi, il DS Manna sta osservando in modo molto concreto la Premier League, campionato dove militano almeno 2-3 obiettivi della dirigenza campana.

Uno su tutti porta il nome di Darwin Nunez. Quest’ultimo è un attaccante di proprietà del Liverpool, ma i Reds sarebbero pronti a cederlo in vista dei prossimi anni. I contatti con il Napoli sono ormai frequenti, con l’uruguaiano che ha anche aperto alla destinazione. Intanto, come riportato da “Il Corriere dello Sport” servirà un’offerta importantissima per portarlo in Italia, una proposta iniziale non inferiore ai 50 milioni di euro.

Intanto, potrebbe esserci un importante novità. Fali Ramadani, agente di Darwin Nunez, è atteso oggi a Milano e probabilmente andrà in scena un incontro molto importante legato proprio all’uruguaiano. Semmai dovesse esserci tale appuntamento la trattativa entrerebbe nel vivo dopo i primi contatti esplorativi.