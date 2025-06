Calciomercato Napoli, non solo Beukema: viene dalla Serie A

Il calciomercato vede il Napoli concentrarsi sul fronte entrate, con l’obiettivo per la difesa che non si ferma solo a Beukema in Serie A

Il Napoli è sempre più scatenato in vista della sessione di calciomercato estiva che si aprirà a breve, con il club pronto a cercare l’accordo economico con i vari obiettivi preferiti. Nella lista degli azzurri sono presenti diversi difensori, reparto che i campioni d’Italia vogliono rinforzare a tutti i costi.

Giovanni Manna, direttore sportivo, è al lavoro per regalare ad Antonio Conte una squadra all’altezza delle 4 competizioni che vedranno il Napoli protagonista. Riconfermarsi campioni non è mai semplice e, per farlo, ci sarà bisogno di una rosa ben strutturata.

Napoli, Beukema defilato: l’obiettivo gioca nel Genoa

Nelle ultime ore il Napoli ha avuto diversi colloqui con il Bologna per discutere anche di Sam Beukema, difensore apprezzato molto da Conte. Il club emiliano però ha fissato il prezzo, alto, che non permette al momento di chiudere la trattativa.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri hanno cominciato a guardarsi intorno. Nel taccuino di Manna è presente Koni De Winter, come alternativa a Beukema. Sulle sue tracce anche club come Atalanta, Inter e Roma, alla ricerca di un titolare affidabile.

Il Genoa però non è intenzionato ad effettuare sconti o scendere a compromessi, con la richiesta di 25-30 milioni di euro per lasciar partire il proprio perno difensivo. Il classe ’02 è molto promettente, con le sue prestazioni che durante quest’annata hanno lasciato di stucco, siglando anche tre reti.

Il Napoli però non è convinto di spendere tale cifra e continuerà ad osservare altri profili, uno su tutti proprio il centrale del Bologna.