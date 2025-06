Svolta Napoli, il sì cambia tutto: pronto lo scambio

La dirigenza partenopea pensa ad uno scambio con un club europeo: la situazione si evolve velocemente.

Il calciomercato del Napoli è scoppiettante. Dopo aver ufficializzato De Bruyne e Marianucci, il club partenopeo continua a dominare il mercato in Italia. Tantissime le trattative vicine alla chiusura: la dirigenza del Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa di Conte con i migliori profili possibili.

Oltre al mercato in entrata, però, la dirigenza azzurra sta lavorando anche per chiudere alcune cessioni. In particolar modo il Napoli sta valutando attentamente la possibilità di organizzare uno scambio che farebbe molto comodo ad Antonio Conte.

Di Marzio: “Simeone ha aperto al trasferimento al Siviglia”

Il Cholito ragiona sul futuro e pensa ad un trasferimento al Siviglia: stando alle parole del giornalista Di Marzio, però, per ora si tratta solo di un interesse da parte del club spagnolo.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha svelato un retroscena interessante sul possibile addio di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino è infatti finito nel mirino del Siviglia: il figlio d’arte gradirebbe un approdo in Andalusia. Il Napoli potrebbe sfruttare questo interesse per convincere il club spagnolo a chiudere uno scambio con Juanlu Sanchez: