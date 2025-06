Politano, cuore d’oro: il gesto al matrimonio che commuove e incanta Napoli

I tifosi azzurri si commuovono per il calciatore azzurro che con la sua Alessandra ha scelto di compiere un gesto solidale dopo il loro matrimonio

Matteo Politano è tra gli uomini simbolo degli ultimi due scudetti azzurri, imprescindibile per Luciano Spalletti e Antonio Conte. Calciatore determinato e combattivo in campo, uomo dal cuore grande fuori.

Lo scorso 21 giugno ha celebrato il suo matrimonio con Alessandra Esposito, nella splendida cornice della Costiera Amalfitana. Una cerimonia speciale, con la famiglia e compagni di squadra e un ospite super come il presidente Aurelio De Laurentiis.

Politano sposo, il gesto super dopo le nozze: ha commosso tutti

Le splendide foto, i video della festa con i cori del Napoli hanno fatto il giro del web, ma non sono questi i dettagli che hanno fatto sorridere i tifosi azzurri, ci sarebbe di più.

Sembrerebbe infatti che gli sposi abbiano deciso aprire una raccolta fondi da destinare in beneficenza. Nessun regalo per gli sposi, la tradizionale “busta” degli invitati ha contribuito a finanziare due importanti progetti:

“Grazie a voi verranno finanziati questi due progetti: realizzeremo una medicheria avanzata presso l’Ospedale Pediatrico di Napoli e renderemo più umana e accogliente la sala d’attesa nel reparto grandi ustioni dell’Ospedale Santobono. A&M”.

Un gesto che rispecchia l’anima buona e solidale dei due sposi e che conferma quanto Matteo Politano viva con intenso legame con la – ormai sua – Napoli. Con il tempo ha imparato a vivere con passione e autenticità la città, rispettandola e onorandola dentro e fuori dal campo.

A Napoli nasce sua figlia, qui trova l’amore con Alessandra coronando il loro sogno, con la maglia azzurra conquista trofei e rispetto. A Napoli Matteo Politano vive e genera solidarietà.

In un’epoca in cui il calcio è spesso dominato da dinamiche commerciali, gesti come quello di Politano ricordano il valore umano dello sport.