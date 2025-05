Politano ammira Napoli da Campione d’Italia: il VIDEO è emozionante

Matteo Politano si è reso protagonista dei festeggiamenti per la vittoria del quarto Scudetto del Napoli: ora, a notte passata, è tempo di riposarsi e recuperare le energie con i propri cari, travolti dall’emozione.

Il Napoli ha vinto lo Scudetto e, come spesso accade all’ombra del Vesuvio, il caloroso tifo partenopeo ha travolto tutti, anche i calciatori. Tra questi non si può non menzionare Matteo Politano, colonna portante dello spogliatoio e della rosa partenopea, protagonista dei festeggiamenti per la vittoria del titolo.

Dall’euforia alla quiete: ora è il momento del riposo per Politano

Come sottolineato da una storia sui profili Instagram della moglie, Matteo Politano è riuscito a trovare la pace dopo una serata memorabile e ricca di adrenalina allo stato puro. Infatti, l’esterno è ritratto sul suo balcone alle primi luci del giorno ad ammirare la bellezza di una Napoli semi-dormiente, silenziosa ma pullulante di felicità per il grande traguardo raggiunto. Il numero 21 è ritratto di spalle mentre indossa ancora la maglia celebrativa del club, indossata per i festeggiamenti all’interno del Maradona, con il numero 4 tricolore.

Stando a quanto descritto dalla moglie (“Aspettavo questo momento giusto da un po’”), l’ansia agonistica di Politano sembrava andare avanti da un po’. Ora, però, l’obiettivo è raggiunto e la pace è ritrovata: è un giorno di festa e (per la seconda volta) Polithanos è un eroe per tutti i napoletani.