Osimhen, nuovo contatto diretto col Galatasaray: “Accordo col Napoli, ora tu devi…”

L’attaccante nigeriano avrebbe ricevuto un messaggio diretto da parte del club turco, con un retroscena che potrebbe cambiare il mercato

Resta ancora in bilico il futuro di Victor Osimhen, ancora di proprietà del Napoli. L’attaccante nigeriano è rientrato dal prestito al Galatasaray, dove ha vinto il campionato e ha ottenuto il premio di capocannoniere della lega. Prestazioni di livello, che gli hanno permesso di essere richiamato proprio dal club turco, che vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo per le prossime stagioni.

Nelle scorse settimane anche l’Arabia Saudita ha fatto un tentativo concreto e ufficiale per il giocatore, trovando l’accordo con il Napoli per il pagamento della clausola rescissoria. Gli azzurri l’avrebbero volentieri fatto partire per 75 milioni ancor prima del Mondiale per Club, ma il classe ’98 ha rifiutato l’offerta e ha scelto di andare in vacanza.

Osimhen, super retroscena dalla Turchia: il Napoli torna a sperare

Pochi giorni fa, il vicepresidente del Galatasaray si era espresso con termini più duri nei confronti di Osimhen. “Ci fa aspettare, ma il nostro tempo sta per finire”, aveva dichiarato, dando un ultimatum. I turchi non potranno aspettare per sempre, soprattutto perché l’estate scorre e, in caso di mancato arrivo, la dirigenza dovrà muoversi diversamente.

Nella giornata di oggi, sono emerse ulteriori novità bomba proprio dalla Turchia. A riportare le notizie il portale Fanatik, che riferisce di un contatto diretto da parte del vice presidente Kavukcu con Osimhen.

“Sei la nostra priorità in attacco. Abbiamo anche raggiunto un accordo con il Napoli… Devi prendere una decisione il prima possibile, così possiamo vedere la strada da seguire. Se la questione si trascina, il Galatasaray ne risentirà. Dopo le vostre vacanze, venite al tavolo e parliamone. Definiamo il trasferimento, positivo o negativo che sia.”

Rivelazioni che aprirebbero nuovi possibili scenari per le prossime settimane. I due club avrebbero già trovato un accordo e ora starà al giocatore prendere una decisione finale. Il Napoli spera in una cessione in tempi brevi, così da poter reinvestire il prima possibile i 75 milioni della clausola in importanti colpi in entrata.