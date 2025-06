Osimhen sotto accusa, l’attacco dell’ex Napoli: “È un casinaro, ho un consiglio per lui”

Victor Osimhen sempre più al centro di discussioni con il duro attacco di un ex Napoli

Una situazione delicata quella che stanno vivendo Napoli e il nigeriano. Se da un lato abbiamo l’interesse azzurro nel vendere il prima possibile il suo ex bomber per ottenere i 75 milioni della clausola (valida solo per l’estero), dal lato opposto invece abbiamo un Osimhen ancora in dubbio su quale offerta accettare con le proposte ormai avviate con gli arabi dell’Al Hilal e i turchi del Galatasaray.

Ma nella giornata odierna, Osimhen non è al centro di qualche trattativa: il nigeriano, infatti, è sotto la lente d’ingrandimento per le dure parole pronunciate contro di lui, durante un’intervista, da un ex Napoli.

Floro Flores su Victor Osimhen: “È un calciatore mediocre”

L’attuale allenatore dell’Under 17 del Benevento, durante un’intervista rilasciata a Radio Goal in diretta su Kiss Kiss Napoli, ha accusato esplicitamente Victor Osimhen con parole durissime. Secondo l’ex Napoli il nigeriano avrebbe ‘rinnegato’ la sua esperienza in azzurro:

“Basta parlare di lui. Mi scoccia di parlare di un calciatore mediocre, ha fatto un solo anno bene. Un uomo che va via da una città che l’ha reso quello che è. Nemmeno la madre lo conosceva eppure si era permesso di togliere le maglie del Napoli dal suo profilo Instagram”.

Floro Flores ha poi continuato il suo intervento, utilizzando sempre parole pesanti, consigliando al nigeriano di iniziare una nuova avventura fuori dall’Europa. L’ex Napoli ha poi concluso mettendo a paragone la breve carriera di Osimhen con quella dell’ultimo grande colpo di mercato del Napoli, De Bruyne, citando anche il suo amico, anch’egli ex Napoli, Fabio Quagliarella:

“Deve andare in Arabia. È un casinaro, io se fossi nel suo agente lo porterei in Arabia. Non mi sembra che Osimhen abbia vinto chissà che, non è un campione. Non è De Bruyne, per lui parla la storia. Il mio amico Quagliarella diceva ‘apri l’almanacco, vedi quante stagioni ha fatto tra A e B e quello ti dice che calciatore è'”.

Il consiglio ad Osimhen e il paragone con De Bruyne

Dopo le parole poco tenere nei confronti di Osimhen, Floro Flores si è espresso su altri temi riguardanti il Napoli, tra cui il futuro di Jack Raspadori:

“Se lo sfrutti come sottopunta va bene, se poi lo devi reinventare esterno o mezzala rischi di metterlo solo in difficoltà. Lo ritengo uno degli artefici dello scudetto, ha contribuito a goal importanti. Per me è un calciatore straordinario, è uno che fa comodo anche alla Nazionale. Se gioca con continuità può dare qualcosa in più”.

